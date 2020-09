Roch Kaboré après le dépôt de sa candidature: “C’est un jalon que nous venons de poser”

Après le dépôt de sa candidature mardi, le président sortant, Roch Kaboré, a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses actions gouvernementales pour le développement et le mieux être des burkinabé.

Au lendemain du lancement du dépôt des dossiers pour le compte de la présidentielle du 22 novembre 2020, par la commission électorale du Burkina Faso, le président Roch Kaboré et candidat du MPP, a fait acte de candidature mardi 29 septembre 2020. Sa candidature a été déposée par le président du parti MPP, Simon Compaoré, qui s’est montré serein pour une victoire écrasante de Roch Kaboré au soir du dimanche 22 novembre 2020.

Après le dépôt de sa candidature, Roch Kaboré s’est exprimé via son compte Facebook. “C’est un jalon que nous venons de poser, une étape que nous venons de franchir, dans notre volonté de continuer notre action de développement au profit de nos concitoyens”, a déclaré Roch Kaboré, candidat à sa propre succession.

Fort des acquis engrangés, poursuit le président, et en dépit des difficultés sans précédent rencontrées, “ma candidature est le témoignage de ma conviction qu’ensemble, nous pourrons toujours apporter un plus à la construction d’un Burkina Faso de paix, de progrès, de justice, de liberté, et de la démocratie”, a-t-il martelé. Soulignons que le délai accordé par la commission électorale pour le dépôt des dossiers court jusqu’au mercredi 02 octobre 2020.