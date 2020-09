Restitution de biens culturels: le projet de loi présenté aux députés français le 06 octobre

La première lecture du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, est prévue pour le mardi 06 octobre 2020 à l’Assemblée nationale française. C’est l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la session du mardi 06 octobre.

La procédure accélérée engagée par le gouvernement français, dans le cadre de la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, est en marche. Les députés prennent une première connaissance du projet de loi le mardi 06 octobre prochain. “Le processus est très rapide et on ne peut que s’en féliciter mais on ne sait toujours pas qui a choisi les œuvres qui doivent être rendues”, s’en réjouit Marie-Cécile Zinsou.

Ce projet de loi qui sera présenté par le gouvernement français amorce la matérialisation de l’annonce faite par le président Emmanuel Macron en 2018, suite au plaidoyer engagé par le président béninois Patrice Talon. Les conditions du retour au bercail des 26 objets du patrimoine béninois seront définies à travers ledit projet. Il indiquera également les termes de la restitution formelle d’un sabre au Sénégal.

Liste des 26 œuvres d’art qui seront restituées à la République du Bénin

Représentation probable du Roi Guézo – Boccio : 71.1893.45.1 Statue lion du Roi Glélé – Boccio de Sossa Dede : 71.1893.45.2 Représentation du Roi Béhanzin – Boccio de Sossa Dede : 71.1893.45.3 Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.4 Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.5 Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.6 Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.7 Siège royal : 71.1893.45.8 Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers : 71.1895.16.1 Calebasses royales gravées d’Abomey, prise de guerre dans les palais royaux : 71.1895.16.2.1-2 Asen Hotagati : 71.1895.16.3 Asen de Béhanzin de l’atelier Lanmandoucelo Aïssi : 71.1895.16.4 Asen du palais royal incomplet : 71.1895.16.5 Asen du palais royal incomplet de l’atelier Hountondji : 71.1895.16.6 Trône du roi Glèlè : 71.1895.16.7 Trône du roi Ghézo : 71.1895.16.8 Asen à la panthère de l’atelier Hountondji : 71.1895.16.9 Fuseau : 71.1895.16.10 Métier à tisser : 71.1895.16.11 Pantalon de soldat : 71.1895.16.12 Kataklè : 71.1895.16.13 Tunique de soldat : 71.1895.16.14 Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers : 71.1895.16.15 Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers : 71.1895.16.16 Asen du Palais royal incomplet : 71.1895.16.17 Sac en cuir : 71.1895.16.18

Le Bénin est-il prêt pour accueillir ses œuvres?

A l’annonce de la restitution des œuvres d’art en 2018, la grosse question qui taraude les esprits porte sur la capacité du Bénin a accueillir ses biens culturels et les entretenir. Face à cette interrogation qui se fonde sur l’inexistence de musées de normes internationales, les autorités béninoises ont engagé des actions.

La construction de musées est annoncée dans plusieurs villes historiques du Bénin. L’Unesco a principalement approuvé la construction d’un nouveau musée à Abomey. Les travaux devraient démarré dès le dernier trimestre de l’année 2019 et s’achever en 2021.