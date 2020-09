Rencontres amicales : le Nigéria dévoile la liste des joueurs convoqués

Le sélectionneur national du Nigéria, Gernot Rohr, a appelé 25 joueurs pour les matches amicaux du mois d’octobre contre les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Carthage Eagles de Tunisie, prévus en Autriche. Plusieurs anciens cadres font leur retour dans l’effectif.

De retour sur les pelouses après plus de six mois sans compétitions, le Nigéria s’active déjà pour les prochains tours des éliminatoires de la CAN 2021. Poids lourds sur le continent, les Super Eagles vont disputer deux rencontres amicales en Autriche face à la Côte d’Ivoire et à la Tunisie. Deux matchs qui permettront à l’entraîneur Gernot Rohr de jauger le niveau de son effectif avant les tours qualificatifs. Pour l’occasion, le technicien franco-allemand a convoqué un groupe de 25 joueurs.

Ahmed Musa, Kenneth Omeruo, William Ekong et Wilfred Ndidi figurent sur la liste ainsi que les nouveaux venus Frank Onyeka et Chidera Ejuke. L’ancien gardien de but et vainqueur de la Coupe du monde U17 Dele Alampasu revient dans le groupe, ainsi que le milieu de terrain Mikel Agu. Capitaine de la dernière équipe nigériane des moins de 17 ans, Samson Tijani rejoint l’élite, ainsi que le virevoltant ailier portugais Zaidu Sanusi. Sont également convoqués, l’attaquant de Naples Victor Osimhen, l’ancien avant-centre de Manchester City Kelechi Iheanacho et l’ancien champion du monde junior Samuel Chukwueze.

Les Super Eagles, désormais 29e au monde (classement FIFA) et 3e en Afrique, affronteront les Eléphants le 9 octobre et quatre jours plus tard affronteront les Aigles de Carthage, deuxième en Afrique au classement.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but: Dele Alampasu (FK Ventspils, Lettonie); Matthew Yakubu (SKF Sered, Slovaquie); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Pays-Bas)

Défenseurs: Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espagne); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Écosse); Chidozie Awaziem (FC Boavista, Portugal); William Ekong (Udinese FC, Italie); Olaoluwa Aina (Fulham FC, Angleterre); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Allemagne); Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion, Angleterre); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal).

Milieux de terrain: Mikel Agu (Vitoria Guimaraes, Portugal); Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre); Frank Onyeka (FC Midtjylland, Danemark); Oghenekaro Etebo (Galatasary SK, Turquie); Samson Tijani (TSV Hartberg, Autriche).

Attaquants: Ahmed Musa (Al Nassr, Arabie Saoudite); Alex Iwobi (Everton FC, Angleterre); Victor Osimhen (SSC Napoli, Italie); Moses Simon (FC Nantes, France); Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Espagne); Cyril Dessers (KRC Genk, Belgique); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre); Samuel Kalu (Girondins Bordeaux, France); Chidera Ejuke (CSKA Moscou, Russie).