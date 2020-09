Real Madrid vs Real Sociedad : le groupe de Zidane avec plusieurs absents

Le Real Madrid affronte ce dimanche la Real Sociedad dans le cadre de la première journée de la saison 2020-2021 de Liga. Les Madrilènes, champions en titre, doivent remporter la bataille pour envoyer un signal fort à leurs adversaires.

Le Real Madrid lance sa saison 2020-2021 de Liga ce dimanche par une rencontre face à la Real Sociedad en match en retard de la première journée du championnat. Comme l’a assuré Zidane ce matin, les Madrilènes qui sortent d’une bonne pré-saison sont décidés à conserver leur titre. Ce qui passe forcément par une victoire face à la Real.

Pour l’occasion, Zidane a convoqué un groupe de 22 joueurs. Revenu de prêt au Real Sociedad, Martin Odeguaard fait partie de l’effectif. Le milieu offensif norvégien va retrouver son ancien club et pourrait avoir du temps de jeu avec le Real Madrid en Liga pour la première fois depuis 2015. Cependant, Eden Hazard, Marco Asensio, Eder Militao, Lucas Vazquez, Isco et Mariano Diaz ne seront pas de la partie et n’ont pas été convoqués par ces débuts du Real Madrid en Liga.

Voici le groupe du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad : Courtois, Lunin, Altube; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Nacho, Mendy, Odriozola; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Marvin, Arribas; Benzema, Mayoral, Jovic, Vinicius, Rodrygo