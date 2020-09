PSG – OM : les sanctions de la commission de discipline sont tombées

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict concernant les cinq joueurs expulsés lors du classique électrique entre le PSG et Marseille, dimanche soir.

Les cinq joueurs expulsés lors de la rencontre houleuse entre le PSG et l’OM, dimanche, sont désormais fixés. Réunis ce mercredi, la commission de disciple de LFP a dévoilé les sanctions infligées à chaque acteur. Layvin Kurzawa, qui a envoyé un coup de pied à Jordan Amavin, a été le joueur le plus lourdement sanctionné avec 6 matches fermes. Sa victime lui écope de 3 matches fermes. De son côté, Neymar est suspendu pour 2 matches fermes plus 1 avec sursis, tout comme Leandro Paredes. Dario Benedetto a lui pris un match ferme.

Concernant Alvaro Gonzalez, que Neymar accuse d’insultes racistes, la commission de discipline de la LFP a décidé d’ouvrir une enquête. Soupçonné d’avoir craché en direction du défenseur central espagnol de l’OM, Angel Di Maria a été convoqué par la commission mercredi 23 septembre prochain. Il risque une sanction pouvant aller jusqu’à 6 matches de suspension.