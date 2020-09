Présidentielle en Guinée Conakry: Alpha Condé veut faire un coup K.O

En course pour sa réélection à un troisième mandat présidentiel, Alpha Condé compte sur ses militants, pour faire un coup K.O au soir du 18 octobre 2020.

“Je compte sur vous pour que le 18 octobre, ça soit un coup KO », a lancé par visioconférence, le président sortant, Alpha Condé, à ses militants de N’Zérékoré lors du lancement officiel de sa campagne le mercredi 23 septembre 2020. Le chef de l’Etat est convaincu que dans toutes les préfectures de la forêt; son parti, le RPG-Arc-en-ciel, aura 90%.

Candidat pour un troisième mandat présidentiel très controversé, Alpha Condé a expliqué le bien-fondé de sa candidature, ajoutant que la nouvelle constitution qu’il a fait adopter récemment, comporte beaucoup d’avantages pour les jeunes et les femmes du pays. Dans la constitution, poursuit le chef de l’Etat, il n’y a plus d’excision, il n’y a plus de mariage avant 18 ans.

Par ailleurs, le chef de file du parti RPG-Arc-en-ciel, Alpha Condé, a appelé les citoyens de son pays à lui accorder leurs suffrages le dimanche 18 octobre prochain. Il a également précisé que s’il est réélu, il va « créer au moins 10 000 jeunes entrepreneurs d’ici 2023 ».