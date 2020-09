Présidentielle en Côte d’Ivoire: une délégation de l’ONU au domicile de Henri Konan Bédié

L’ancien président ivoirien et candidat du parti PDCI-rda en lice pour la présidentielle du 31 octobre 2020 a reçu, mardi, le représentant spécial et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, Mohamed Ibn Chambas.

Au menu des échanges, la situation politique qui prévaut en prélude de la présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020. L’Organisation des Nations Unies s’est résolument engagée et réitère tout son soutien à l’organisation d’une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible.

Au terme de la rencontre, le chef de file du PDCI-rda, Henri Konan Bédié, n’a pas souhaité annoncer les conclusions issues de leur tête-à-tête. Dimanche, il avait lancé au nom de l’opposition, un appel à la désobéissance civile face à la forfaiture de la candidature du président sortant, Alassane Ouattara, pour un troisième mandat.

La visite du représentant de l’ONU M. Ibn Chambas chez Henri Konan Bédié intervient après sa rencontre avec le Président Alassane Ouattara et les présidents de la Commission électorale indépendante (CEI) et du Conseil constitutionnel, Koné Mamadou. Selon un communiqué de l’ONU, M. Ibn Chambas a pour mission de rencontrer toutes les parties au processus électoral en vue d’une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible en Côte d’Ivoire.