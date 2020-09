Présidentielle en Côte d’Ivoire: l’adresse de l’ONU aux acteurs politiques

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé lundi, les acteurs politiques ivoiriens à la retenue et à éviter les discours de haine, au regard de la situation pré-électorale du pays.

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a échangé avec le président ivoirien Alassane Ouattara lundi, soit une semaine après la publication par le conseil constitutionnel de la liste officielle des candidats retenus pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Au terme de cette rencontre, le représentant de l’ONU, a appelé les acteurs politiques ivoiriens à la “retenue”, au regard de la situation qui prévaut dans le pays, avant l’élection présidentielle.

Par la même occasion, Mohamed Ibn Chambas a exhorté les animateurs de la vie politique ivoirienne, a la “non-violence et à éviter les discours de haine”, pour le déroulement apaisé du processus électoral. Pour rappel, le conseil constitutionnel n’a validé que 04 dossiers sur les 44 reçus. Il s’agit des dossiers du président sortant, Alassane Ouattara, de l’ancien président, Henri Konan Bédié, de l’ancien premier ministre, Affi N’Guessan, et de Kouadio Konan Bertin.

Désobéissance civile et un bloc “tous contre Ouattara”

Pour l’opposition ivoirienne, il n’est pas question de laisser Ouattara briguer un troisième mandat. Car, pour elle, sa candidature, bien qu’étant validée par le conseil constitutionnel, est “anticonstitutionnelle et illégale”. Une telle forfaiture ne saurait donc être tolérée. C’est ainsi qu’on assiste à des tractions pour la formation d’un “Front tous contre Ouattara” au sein de l’opposition ivoirienne.

De Gbagbo à Soro via Bédié, des discussions sont en cours pour évincer le chef de file de RHDP du fauteuil présidentiel. Dimanche, le président du PDCI-rda et candidat en lice pour la présidentielle du 31 octobre 2020, Henri Konan Bédié, a appelé à la désobéissance civile face à un éventuel troisième mandat de Ouattara. Au lendemain de cette annonce, des manifestations ont été enregistrées dans plusieurs villes du pays. Cependant, le gouvernement reste droit dans ses bottes et entend mettre tout en œuvre pour la tenue effective de la présidentielle.