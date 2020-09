Premier League: le premier but de Bertrand Traoré avec Aston Villa (vidéo)

Débarqué en Angleterre il y a à peine une semaine, Bertrand Traoré imprime déjà ses marques sur la Premier League. Jeudi dernier, la star burkinabé a inscrit un superbe pour sa première sortie avec Aston Villa.

Transféré samedi dernier à Aston Villa pour 20,6 millions d’euros (bonus compris), Bertrand Traoré a inscrit jeudi son premier but avec les Villains. Titulaire hier soir face à Bristol City, un club de deuxième division, l’attaquant burkinabé a marqué le deuxième but de son équipe, qui s’est imposée 3-0 lors du troisième tour de la League Cup. Et le gaucher a marqué du droit, en première intention, sur un bon ballon de son coéquipier Jacob Ramsey.

Une superbe réalisation qui lui a valu les félicitations de son entraîneur adjoint John Terry. “C’était quelqu’un à Chelsea qui avait très faim et il est parti à Lyon pour apprendre son métier au plus haut niveau. Il a la vitesse pour prendre la profondeur mais il peut aussi éteindre les défenseurs en un contre un. C’était important pour lui de bien débuter“, a déclaré l’ancienne légende de Chelsea.