Premier League : le classement des meilleurs buteurs de la saison 2020-21

La saison 2020-2021 de Premier League a à peine démarré que les meilleurs buteurs se bousculent déjà pour le titre de Soulier d’or de la saison.

Démarré à la mi-septembre, la Premier League est à sa troisième journée du championnat. Auteurs de trois victoires lors des trois dernières sorties, Leicester, Liverpool et Everton se partagent la tête du podium. Et pour ce qui est du classement des meilleurs buteurs en ce début de saison, deux joueurs se disputent déjà le peloton de tête: l’attaquant de Leicester, Jamie Vardy, et l’avant-centre d’Everton, Dominic Calvert-Lewin.

A lire aussi : Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Valladolid

Les deux superartificiers sont rejoints par Heung-Min Son, attaquant de Tottenham, qui occupe seul la troisième place du podium après ses quatre buts inscrits lors de la deuxième journée contre Southampton. Le top 5 est complété par six joueurs qui ont inscrit chacun trois buts : Alexandre Lacazette (Arsenal), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Patrick Bamford (Leeds), Sadio Mané (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool) et Danny Ings (Southampton).

Le classement des meilleurs buteurs de Premier League :