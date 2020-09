Pjanic : « Ce que m’a dit Cristiano Ronaldo après mon transfert au Barça »

Coéquipier de Cristiano Ronaldo pendant deux ans à la Juventus, Miralem Pjanic est désormais un joueur du Barça. Le Bosnien a été transféré cet été chez les Blaugranas en échange d’Arthur Melo qui a fait le chemin inverse. Un deal qui aurait été rendu possible grâce à Cristiano Ronaldo selon Pjanic.

Ancien joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne porte sans doute pas le Barça dans son cœur. En 11 ans de carrière à Madrid, le Quintuple Ballon d’or garde forcément au fond de lui les séquelles de cette rivalité légendaire entre les deux dinosaures espagnols. Cependant, le Portugais sait faire la part des choses et respecte manifestement l’institution barcelonaise. Alors que le Barça était en pleine négociation avec la Juventus pour enrôler son coéquipier Miralem Pjanic cet été, le Bianconero a contribué à l’aboutissement de l’opération.

A lire aussi : FIFA 21 : les nouvelles célébrations des joueurs (vidéo)

Une révélation sortie de la bouche du Bosnien. En effet, dans une interview accordée au quotidien Sport, le désormais ancien joueur de la Juve a confié que Cristiano Ronaldo n’a jamais cherché à le dissuader de rejoindre le club blaugrana lorsqu’il lui a fait part de ses intentions. « Au contraire. Quand tout s’est fait, il m’a dit qu’il était content pour moi et que je serai heureux parce qu’il y a du beau jeu en Espagne.

Il n’était pas content que je quitte la Juventus mais il m’a dit que je prendrai beaucoup de plaisir dans une grande équipe comme le Barça. Cristiano a été très professionnel à la Juventus, c’est un joueur important dans le vestiaire et qui montre l’exemple à tout le monde« , explique le milieu de terrain pour le quotidien pro-catalan.

A lire aussi : AC Milan : positif au coronavirus, l’incroyable réaction d’Ibrahimovich

Pjanic qui a par ailleurs exprimé haut et fort combien il était ravi de pouvoir désormais évoluer aux côtés de Lionel Messi, a cependant zappé l’éternelle comparaison entre l’Argentin et le Portugais. Ainsi, à la question sur son coéquipier le plus fort, il a répondu « Cristiano » non sans manquer d’ajouter: « avant d’arriver ici »…