Patrice Talon: les relations du Bénin avec la France sont “bonnes et décomplexées”

Au micro de Jeune Afrique, le chef de l’Etat béninois Patrice Talon, a déclaré que les relations du Bénin avec la France, sont “bonnes et décomplexées”.

Le président du Bénin, Patrice Talon, a donné son avis sur la relation bilatérale entre la France et son pays. Pour lui, les relations entre le Bénin et la France sont “bonnes et à la fois décomplexées”. Mais Patrice Talon n’est pas à son comble de satisfaction sur la façon dont la France restitue au Bénin les œuvres d’art pillés à l’époque coloniale. Il l’a fait savoir au micro de Jeune Afrique.

“Nous avons fait des petits pas en ce sens, et j’en remercie les autorités françaises. Mais je ne suis pas satisfait du projet actuellement en débat à Paris: voter une loi spécifique pour restituer vingt-six œuvres est un strict minimum”, se désole-t-il. “Ce que nous souhaitons, c’est une loi générale qui autorise l’exécutif à négocier avec nous une restitution globale sur la base d’un inventaire précis. Quitte, ensuite, à discuter, dans un esprit gagnant-gagnant, de ce qui va à l’un et à l’autre, des expositions communes, des originaux et des copies, etc”, a déclaré Patrice Talon qui en rajoute que: “cette dynamique de coopération est préférable aux actions en justice”.

26 œuvres d’arts bientôt restituées

Au total, 26 œuvres d’arts seront bientôt restituées au Bénin par la France. Il s’agit de:

Représentation probable du Roi Guézo – Boccio : 71.1893.45.1

: Statue lion du Roi Glélé – Boccio de Sossa Dede : 71.1893.45.2

Représentation du Roi Béhanzin – Boccio de Sossa Dede : 71.1893.45.3

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.4

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.5

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.6

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede : 71.1893.45.7

Siège royal : 71.1893.45.8

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers : 71.1895.16.1

Calebasses royales gravées d’Abomey, prise de guerre dans les palais royaux : 71.1895.16.2.1-2

Asen Hotagati : 71.1895.16.3

Asen de Béhanzin de l’atelier Lanmandoucelo Aïssi : 71.1895.16.4

Asen du palais royal incomplet : 71.1895.16.5

Asen du palais royal incomplet de l’atelier Hountondji : 71.1895.16.6

Trône du roi Glèlè : 71.1895.16.7

Trône du roi Ghézo : 71.1895.16.8

Asen à la panthère de l’atelier Hountondji : 71.1895.16.9

Fuseau : 71.1895.16.10

Métier à tisser : 71.1895.16.11

Pantalon de soldat : 71.1895.16.12

Kataklè : 71.1895.16.13

Tunique de soldat : 71.1895.16.14

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers : 71.1895.16.15

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers : 71.1895.16.16

Asen du Palais royal incomplet : 71.1895.16.17

Sac en cuir : 71.1895.16.18