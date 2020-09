Officiel : Higuain débarque à l’Inter Miami

L’Inter Miami a officialisé la venue de l’international argentin Gonzalo Higuain qui rejoint le club américain après la résiliation de son contrat avec la Juventus.

Après Blaise Matuidi, l’Inter Miami s’est offert un nouveau joueur de la Juventus. Les pensionnaires de la MLS ont officialisé la venue de l’attaquant argentin Gonzalo Higuain, sans contrat depuis la résiliation de son bail avec la Juve, hier. “Tout d’abord, je tiens à remercier l’Inter Miami pour l’effort qu’il a fait pour me faire signer. Je pense que ce sera une belle expérience dans ma vie. C’est ce que je cherchais – une nouvelle expérience, un nouveau championnat et une belle ville. Je suis vraiment heureux d’être ici et que ce soit officiel, a confié le buteur argentins après son officialisation. Mon but est d’essayer de transmettre toute l’expérience que j’ai acquise en Europe et d’aider l’équipe à se développer“.

Transféré à la Juventus à l’été 2016 en provenance de Naples, Gonzalo Higuain aura inscrit 66 buts sous le maillot bianconero avec une saison 2018-2019 passée en prêt à l’AC Milan et à Chelsea.