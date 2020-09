Officiel : Bertrand Traoré file en Premier League

Aston Villa a officialisé la signature de l’attaquant burkinabé Bertrand Traoré. Le joueur de 25 ans rejoint la Premier League après ans à Lyon.

Demi-finaliste de la Ligue des champions, Bertrand Traoré n’est plus un joueur de Lyon. L’attaquant burkinabé s’est engagé avec le club anglais de Premier League. Devenu indésirable chez les Gones où il ne fait plus partie des plans de Rudi Garcia, Traoré va donc retrouver un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué sous les couleurs de Chelsea entre 2014 et 2017.

Le montant de son transfert est évalué à 20 millions d’euros. L’OL récupérera également 15% sur une éventuelle plus-value future, sachant que le joueur formé à l’ASF Bobo Dioulasso (Burkina Faso) avait coûté 10M€ lors de sa venue de l’Ajax Amsterdam en juin 2017.