Nigéria : Yemi Alade nommée ambassadrice du PNUD

La chanteuse nigériane yemi Alade est devenue Ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a annoncé mercredi l’organisation onusienne sur ses compte sociaux.

Connue pour son combat pour l’autonomisation des femmes et sa lutte contre les inégalités en Afrique, Yemi Alade a été nommée ambassadrice du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Sa nomination a été rendue officielle mercredi par l’administrateur de l’organisation onusienne Achim Steiner. Selon le diplomate allemand, la star nigériane défendra les questions relatives à l’impact socio-économique du COVID-19 chez les femmes des pays en développement.

Steiner a ajouté qu’Alade mobilisera également le soutien aux objectifs de développement durable en mettant l’accent sur la sensibilisation aux impacts du changement climatique. «Nous avons hâte de travailler avec vous, Yemi. Nous sommes impatients d’entendre et de partager les questions qui vous passionnent, notamment l’autonomisation des femmes et la lutte contre les inégalités », a-t-il déclaré. «Au PNUD, nous travaillerons également pour amplifier votre voix sur l’impact socio-économique du COVID-19 dans les pays en développement et sur l’importance d’une reprise verte et équitable pour tous“, a-t-il ajouté.

We're pleased to welcome Nigerian superstar @yemialadee as our newest UNDP Goodwill Ambassador! We thank Yemi for being our voice for a green and equitable recovery: https://t.co/gdGXOneLtE#UNGA #GlobalGoalsWeek pic.twitter.com/wBNl4euf8N — UN Development (@UNDP) September 23, 2020

Réagissant à sa nomination, la chanteuse de «Mama Africa» a déclaré que cette opportunité l’aiderait à attirer l’attention du public sur les problèmes affectant les femmes vulnérables dans les pays en développement comme le Nigéria. “Le changement climatique n’est pas neutre du point de vue du genre (…) Les femmes originaires des pays en développement, comme mon pays natal, le Nigeria, sont particulièrement vulnérables au changement climatique car elles dépendent largement des ressources naturelles locales pour leur subsistance“, a déclaré Yemi Alade.

Avec quatre albums et de nombreux succès à son actif, Yemi Alade est l’une des plus grandes artistes afro-pop féminines du continent africain, et la première artiste afro-pop féminine africaine à avoir atteint plus de 100 millions de vues sur YouTube. Artiste lauréate, la star nigériane a remporté, en 2018 et 2019, le prix Headies de la meilleure interprète et a également fait partie de la liste des moins de 30 ans les plus influents du magazine Forbes.

Elle a aussi collaboré avec la chanteuse et compositrice américaine Beyoncé et, en 2019, elle a figuré sur l’album de l’artiste “The Lion King: The Gift”. Avant cela, en 2016, elle a remporté le prix de l’Independent Music Award pour le meilleur album et le MTV Africa Music Award pour la meilleure femme. En 2015, elle a remporté le Nigeria Entertainment Award pour l’artiste féminine de l’année.