Nigéria : viol présumé d’une fille de 5 ans par un homme de 60 ans

Un homme de 60 ans identifié comme étant Muhammed Dahiru a été arrêté par le commandement de la police de l’État de Bauchi pour avoir prétendument souillé la fille de 5 ans de son voisin dans la villa de Nahuta, dans la région du gouvernement local de Toro.

Cela a été révélé par le responsable des relations publiques de la police de l’État, le DSP Mohammed Ahmed Wakili, le mardi 22 septembre. Le PPRO a déclaré que le suspect avait attiré la victime dans un bâtiment inachevé qui lui appartenait et avait eu une relation charnelle avec force avec lelle ; après quoi il avait menacé de la tuer si elle révélait son identité. «Le 20/09/2020 vers 10h00, un certain Auwalu Isah du village de Nahuta, Toro LGA, est venu au commissariat de police et a signalé que le 19/09/2020 vers 14h00, son voisin âgé de 60 ans avait attiré sa fille Aisha âgée de 5 ans dans un immeuble inachevé appartenant au suspect et a abusé d’elle. Puis, il l’a menacée de l’abattre si elle révélait son identité », a déclaré DSP Wakil.

Selon l’officier de l’Etat de Bauchi, le plaignant a révélé avoir découvert que la victime avait subi une blessure virginale et saignait. «Dès réception de la plainte, une équipe de détectives a été enrôlée sur les lieux. La victime a été emmenée à l’hôpital général de Toro pour des soins médicaux. Le suspect a été arrêté. L’enquête est en cours, après quoi le suspect sera inculpé de viol sur mineur“, a-t-il ajouté. Ahmed Wakili a par ailleurs, invité la population à coopérer avec les forces de l’ordre pour rendre l’Etat de Bauchi plus sûr et sécurisé.