Nigéria: Muhammadu Buhari inaugure une nouvelle ligne ferroviaire de 326 kilomètres

Le chef d’Etat du Nigéria, Muhammadu Buhari, a inauguré ce mardi, la ligne ferroviaire de Itakpe-Ajaokuta-Warri de 326 kilomètres.

Près de 30 ans après sa conceptualisation, le chemin de fer d’Itakpe-Ajaokuta-Warri de 326 kilomètres a été inauguré mardi 29 septembre 2020. Pour le président Muhammadu Buhari, cette nouvelle ligne ferroviaire est un maillon important pour l’économie du pays.

Déclarant que son administration reconnaissait l’importance du mode de transport ferroviaire en tant que colonne vertébrale vitale pour soutenir l’industrialisation et le développement économique, Buhari a ordonné au ministère fédéral des Transports de relier tous les ports d’origine et de destination du pays – Apapa, Tin Can, Warri, Onne, Calabar Ports – au réseau ferroviaire afin d’améliorer considérablement les capacités globales de transport et économiques.

Au cours de la cérémonie virtuelle de l’inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire du Nigéria, Muhammadu Buhari a annoncé de nouvelles infrastructures routières qui verront bientôt le jour, afin de faciliter le transport des biens et des personnes pour le développement de l’économie nigériane.