Nigéria: l’Etat lève l’interdiction de vols imposée à l’Emirates Airlines

L’Etat nigérian a levé mercredi, ses interdictions imposées pour Emirates Airlines d’opérer au Nigéria.

En application du principe de réciprocité à tous les pays qui avaient interdit les vols en provenance du Nigéria, le gouvernement fédéral avait imposé une interdiction formelle pour Emirates Airlines d’opérer au Nigéria. Ce mercredi, l’Etat nigérian a reconsidéré sa position et autorise désormais la reprise des vols d’Emirates Airlines.

L’annonce a été faite par le ministre nigérian de l’Aviation, Hadi Sirika, via son compte Twitter. «Les EAU ont écrit pour déclarer qu’ils acceptaient de délivrer des visas aux Nigérians, par conséquent, une décision a été prise pour autoriser Emirates à se rendre au Nigeria. Le début de la délivrance du visa est une condition suspensive. Veuillez supporter cette situation inhabituelle. Merci beaucoup”, a tweeté le ministre.

Vendredi 18 septembre 2020, l’Union Européenne a demandé au Nigéria de reconsidérer ses restrictions de vols imposées aux compagnies aériennes Air France, KLM et Lufthansa. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a déclaré que le Nigéria a pris acte de la doléance de l’Union Européenne et va examiner l’évaluation qu’il donnera aux compagnies européennes et d’autres qui entreront dans son espace aérien.