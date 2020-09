Nigéria : le “nouveau bébé” de Davido payé à 2 millions de Fcfa (photos)

La mégastar nigériane David Adedeji Adeleke, populairement connue sous le nom de Davido, s’est offerte, ce weekend, une nouvelle gâterie. L’artiste a acheté un nouveau vélo Mercedes Benz d’une valeur de 2 millions de Franc CFA.

Davido affole depuis quelques jours les réseaux sociaux. Et ce n’est pas parce que la star nigériane a fait sortir un nouveau single ou que son dernier-né FEM a battu un nouveau record. Le fiancé de Chioma s’est offert un vélo de luxe Mercedes Benz qu’il a vite fait de présenter à ses abonnés dans une vidéo sur Instagram avec en guise de sous-titre la mention «New Baby» (nouveau bébé). Construit par la firme allemande, ce joyau coûte l’équivalent d’une voiture, soit 3 500 dollars (environ 2 millions de franc CFA).

Selon ses géniteurs, ce vélo qui présente les mêmes qualités qu’un véhicule Mercedes n’a que trois types de model dans le monde, à savoir le vélo pliant, le vélo de montagne et le vélo de course. Celui de Davido (vélo pliant) peut être plié dans 2 positions différentes pour lui permettre d’être poussé et dirigé ainsi que de s’adapter dans de petits endroits. Il contient 8 vitesses, utilise des freins à disque et dispose d’un porte-bagages.

Ce “nouveau bébé” de Davido a été très bien accueilli par ses millions de fans sur les réseaux sociaux. Néanmoins, certains lui ont prodigué des conseils, pour plus de vigilance sur les routes nigérianes, qui sont souvent très mal entretenues et qui provoquent de nombreux accidents.