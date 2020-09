Nigéria: attaque de Boko Haram contre le gouverneur de Borno, 15 morts

Le groupe terroriste Boko Haram a massacré au moins une quinzaine de personnes dans une attaque perpétrée vendredi contre un convoi du gouverneur de l’État de Borno.

Selon l’agence Anadolu citant les médias locaux, le gouverneur de l’État de Borno, Babagana Zulum, était en route pour rencontrer des résidents déplacés par le groupe terroriste. Selon eux, le gouverneur avait survécu à l’attaque dans la région de Baga sans être blessé. Sept policiers et trois soldats ont été comptés parmi les morts.

Les médias indiquent également qu’il y a un nombre inconnu de blessés. Environ 3 millions de personnes ont été déplacées au cours de plus d’une décennie d’activités terroristes de Boko Haram. Des dizaines de civils sont toujours piégés dans des communautés isolées incapables de fuir en raison de l’insécurité sur les routes. La violence, qui a tué plus de 30 000 personnes, s’est étendue au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, provoquant une réponse militaire.