Nigéria: après avoir échoué à trouver un emploi, un jeune chômeur brûle tous ses diplômes

Dans l’État de Katsina au nord du Nigéria, un jeune chômeur identifié comme étant Usman Abubakar, aurait brûlé tous ses diplômes, y compris le diplôme universitaire. La raison, son incapacité à utiliser ces certificats pour se trouver un emploi.

“je vais à l’école, je décroche un diplôme et Bam j’obtiens un bon emploi”. Usman Abubakar, un jeune nigérian vient de se rendre compte de l’illusion de cette conception des études. Très frustré, le jeune diplômé de l’État de Katsina au nord du Nigéria, aurait brûlé tous ses certificats en raison de son incapacité à trouver un emploi après l’obtention de ses diplômes.

Parmi les diplômes brûlés, se trouve également son diplôme universitaire du National Youth Service Corps (NYSC), WAEC. Il a été rapporté que le jeune homme a déchiré tous ses certificats en morceaux avant d’y mettre le feu parce qu’il était en colère de ne pouvoir trouver un emploi, plusieurs années après les avoir obtenus. Les photos des certificats calcinés sont, depuis, devenues virales sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, une femme de 33 ans, identifiée comme Helana Darwin, s’est exprimée sur Twitter à propos du même problème. Avec tristesse, la jeune dame détentrice de deux maîtrises et un doctorat a déclaré : “Comment à 33 ans, je puis me retrouver avec deux Masters et un doctorat et toujours vivre une situation si précaire sur le marché du travail ?” “En tant que sociologue, j’aimerais encourager toutes les personnes présentes ici à faire un zoom arrière et à résister aux discours individualistes néolibéraux”, a ajouté Helana Darwin.

Usman n’est pas le premier diplômé nigérian à bruler ses diplomes. Selon les médias locaux, un diplômé a brûlé, en 2019, tous ses certificats, affirmant que l’école est la plus grande escroquerie au monde. Dans une vidéo partagée en ligne, il a été vu en train de brûler tous ses certificats scolaires, du collège à l’université. Selon lui, le fait d’aller à l’école et d’acquérir tous les certificats ne garantit pas la réussite, selon sa propre expérience.