Nigéria: rencontre à huis clos entre Nana Akufo-Addo et Muhammadu Buhari à Abuja

Le président nigérian Muhammadu Buhari a reçu son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo dans sa résidence officielle à la State House, Abuja, le dimanche 20 septembre 2020.

C’est une reunion à huis clos tenue entre les deux chefs d’Etat anglophones. “Le président Muhammadu Buhari reçoit ce soir le président ghanéen HE Nana AkufoAddo dans sa résidence officielle à la State House, Abuja”, a tweeté tard dans la nuit du dimanche, l’assistant personnel du président Muhammadu Buhari sur les nouveaux médias, Bashir Ahmad.

Bashir Ahmad a su accompagner son post d’une photo sur laquelle on peut voir clairement les deux chefs d’Etat en promenade. Pour l’heure, aucune information n’a été donnée sur l’objectif de cette rencontre des deux poids lourds de l’Afrique de l’Ouest. Mais on imagine que les discussions de cette rencontre tourneraient autour de la crise diplomatique entre le Ghana et le Nigéria.