Mercato : le Sénégalais Édouard Mendy, nouveau gardien de Chelsea avec un montant record

Le Stade rennais et Chelsea ont officialisé simultanément jeudi le transfert du gardien de 28 ans du club breton vers le club de Premier League. Pour une somme de 26 M€ avec bonus, ce transfert en fait le gardien le plus cher de l’histoire de la Ligue 1.

Le transfert de Rennes à Chelsea d’Édouard Mendy a été officialisé ce jeudi matin, le gardien franco-sénégalais ayant rejoint Londres après avoir satisfait à la visite médicale. Édouard Mendy devient le deuxième gardien rennais après Petr Cech (en 2004) à rejoindre Chelsea.

Le gardien sénégalais de 28 ans s’est engagé avec le club de Frank Lampard, pour 5 ans. «Je suis si excité de rejoindre Chelsea. C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe et de travailler avec Frank Lampard et tout le staff. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et je suis impatient de commencer. » a-t-il déclaré

Le désormais ex-gardien du SRFC s’est engagé avec le club anglais de Chelsea, contre 26 M€ bonus compris. Une somme qui en fait le gardien le plus cher de l’histoire de la Ligue 1. Un an après son arrivée en provenance de Reims pour 4 M€ et 34 matches avec le SRFC toutes compétitions confondues, le longiligne portier sénégalais laisse derrière lui un grand vide.

Pour rappel, Édouard Mendy avait manqué la phase à élimination directe de la Coupe d’Afrique des nations. Le joueur avait subi un traumatisme au niveau de la 3ème phalange du 4ème doigt de la main gauche. Il a ainsi quitté l’Egypte pour rejoindre la France pour un traitement et un suivi médical appropriés. Le parcours d’Edouard Mendy vers le sommet n’a pas été facile, avec une carrière qui a entraîné des relégations consécutives, plusieurs mois de chômage et des blessures.