Mercato : le béninois Jules Kounde dans le viseur de Manchester City

Manchester City est toujours à la recherche d’un roc défensif pour bétonner son arrière-garde. Et selon “The Telegraph”, Pep Guardiola aurait flashé sur le jeune défenseur franco-béninois de Séville, Jules kounde.

Auteur d’une saison complète et une performance remarquable en Ligue Europa, Jules Koundé est devenu l’un des jeunes défenseurs les plus en vue à Séville. Cadre indiscutable de l’effectif andalous, le jeune franco-béninois ne cesse de repousser les limites au point où ses avancées attisent la convoitise des grands clubs européens. Si ces dernières semaines, le Real Madrid et le Barça sont les clubs le plus souvent cités pour s’attacher les services de l’arrière-garde basque, un troisième larron vient s’ajouter à la liste.

Selon “The Telegraph”, Manchester City suit de près la situation du joueur dont le profil plairait beaucoup à Pep Guardiola. A en croire le média anglais, la direction des Citizens serait prête à inclure Nicolas Otamendi dans la transaction pour obtenir les services de Jules Koundé, dont le contrat possède une clause libératoire de 90 millions d’euros.