Mercato: Diego Costa annoncé au PSG

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’Atletico Madrid, Diego Costa pourrait quitter le club madrilène d’ici la fin du Mercato d’été. Le média AS assure que le Colchonero serait tenté par une aventure au PSG, alors que le club parisien pense aussi à l’international espagnol (24 sélections).

A un an de la fin de son contrat à l’Atletico Madrid, l’avenir de Diego Costa est encore incertain. Le Colchonero qui peine à s’imposer chez les Madrilènes depuis son retour de Chelsea, ne serait plus dans les plans de l’entraîneur Diego Simeone. Concurrencé cette saison par Luis Suarez transféré cet été chez les Matelassiers en provenance du Barça, le joueur pourrait être appelé à quitter le club d’ici la fin de la saison. D’après AS, son agent cherche des options et celle du Paris Saint-Germain le tenterait, alors que le club parisien pense aussi à l’international espagnol (24 sélections).

« Son agent Jorge Mendes a passé plusieurs jours à explorer les possibilités pour trouver une équipe du niveau de l’hispano-brésilien. Et de toutes les options existantes, celle qui le convainc le plus est celle du Paris Saint-Germain. Le PSG étudie la possibilité de recruter Diego Costa. Le club français n’a pas de marge pour le moment car le fair-play financier de l’UEFA ne lui permet pas d’augmenter la masse salariale de l’équipe et devrait vendre pour faire une place à l’attaquant», lance le quotidien madrilène dans sa parution de ce jour.

Le média espagnol assure que les Champions de France étudient la possibilité de signer libre l’attaquant hispano-brésilien car l’Atletico Madrid serait prêt à laisser partir son joueur avant la fin de son contrat. Si l’opération venait à se conclure, les Colchoneros pourraient alors se pencher sur le dossier Edinson Cavani libre depuis son départ du PSG. Le Matador retrouverait ainsi son compatriote uruguayen Luis Suarez.