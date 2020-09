Mercato : Chelsea s’offre une recrue sénégalaise

Très actif sur le marché des transferts, Chelsea a officialisé le transfert du gardien sénégalais Edouard Mendy en provenance de Rennes. Le joueur s’engage avec le club londonien jusqu’en 2025.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Edouard Mendy est désormais un joueur de Chelsea. Le gardien de but de Rennes a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien. Le montant de l’opération est estimé à 24 millions d’euros plus 6 de bonus, selon RMC Sport. Surnommé le nouveau Petr Cech, le Sénégalais a été impressionnant dans les cages de Rennes la saison dernière. Une prestation XXL qui aurait convaincu les Blues à l’enrôler.

It’s official! Edouard Mendy is a Blue! ✍️🔵#WelcomeMendy — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2020

Les premiers mots de Mendy à Chelsea

“Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Chelsea. C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe excitante et de travailler avec Frank Lampard et toute son équipe d’entraîneurs. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et j’ai hâte de commencer”, a réagi Mendy sur le site des Blues après son officialisation. A Londres, le gardien sénégalais sera en concurrence avec avec le gardien espagnol Kepa, qui avait été recruté il y a deux ans contre 80 millions, mais n’a pas convaincu Frank Lampard, passant d’ailleurs complètement à côté de son match face à Liverpool dernièrement.

“Dès que Petr Cech et notre équipe technique ont identifié Edouard comme le gardien de but le plus approprié pour compléter notre groupe existant, il n’y avait qu’un seul joueur que nous voulions faire signer. Edouard arrive après une saison de réel succès avec Rennes, il est ambitieux pour plus, et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club, a de son côté confié la directrice de Chelsea Marina Granovskaia, visiblement sous le charme du joueur de 28 ans.