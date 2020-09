Meghan Markle: ses avocats accusent les auteurs du livre Finding Freedom de diffamation

Les avocats de Meghan Markle ont critiqué le livre Finding Freedom qui critique la sortie des Sussex de la famille royale britannique. Selon l’équipe juridique de Meghan, les auteurs de Finding Freedom ont simplement utilisé des informations déjà publiées pour rédiger leur best-seller.

Les avocats insistent également sur le fait que l’actrice américaine n’aurait aucunement pu coopérer avec les auteurs – ajoutant qu’ils ont utilisé des détails «incorrects» des premiers verres du couple et des conversations FaceTime du bain.

Son avocat et partenaire de Schillings, Jenny Afia, a remis en question certaines des allégations dans une déclaration de témoin déposée devant la Haute Cour dans le cadre de l’affaire de confidentialité de Meghan contre le Mail, dimanche.

Cette déclaration est susceptible de miner la crédibilité de la biographie, que les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand affirment avoir écrite après s’être entretenues avec plus de 100 sources. Selon le Telegraph, le Mail on Sunday souhaite inclure les détails du livre dans le procès.

Le papier insiste sur le fait que Meghan a donné ou permis à d’autres de donner l’information, que des amis l’ont partagée avec les auteurs sans permission ou qu’elle “est le produit de l’invention des auteurs et / ou des sources des auteurs”.

Le Mail on Sunday fait valoir: «La réclamante ne s’oppose pas à ce que les détails de ses relations personnelles ou de celles d’autres personnes soient divulgués publiquement, à condition que cette divulgation soit formulée en des termes qui lui sont favorables et flatteurs.»

Meghan a nié avoir coopéré avec les écrits du livre, M. Scobie ayant déclaré: «Toute suggestion selon laquelle le duc et la duchesse ont collaboré sur le livre est fausse.»