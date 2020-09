Meghan Markle : à 64 ans, sa mère Doria Ragland décroche un nouveau job

La mère de la duchesse Meghan Markle a décroché un nouveau job, autre que son travail de professeure de Yoga.

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland est professeure de yoga à Los Angeles. Grâce à ce travail, elle a du vivre très loin de sa fille Meghan Markle alors que cette dernière vivait en Grande-Bretagne. Aux dernières nouvelles, elle aurait déjà changé de métier alors même qu’elle vit désormais proche de Meghan Markle en Californie.

Selon le Daily Mail, la mère de Meghan Markle est promue PDG de la société Loving Kindness, basée à Beverly Hills. Il s’agit d’une société de soins pour les personnes âgées, qui a pour objectif de “soutenir et donner la tranquillité d’esprit, à vous, à votre parent, à un parent ou à un ami bien-aimé”.

Défendre le client et les familles…

“Notre rôle est de fournir une approche holistique, des soins en guidant et en défendant le client et les familles tout en gérant les préoccupations importantes liées à la santé et aux problèmes sociaux”, a expliqué une source citée par le daily Mail.

Spécialiste du bouddhisme, Doria Ragland pourra apaiser les personnes qui feront appel à Loving Kindness. On se rappelle qu’elle avait déjà travaillé dans une clinique pour la santé mentale, et enseignait la fabrication de bijoux dans un centre communautaire de Los Angeles.

Entre le yoga et un autre métier, il n’y a donc qu’un pas pour Doria Ragland et ce n’est pas la première fois qu’elle change de métier. Reste à savoir si elle aura un rôle dans la téléréalité de Meghan et Harry.