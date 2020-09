Maxime Saada : « Canal+ assigne Mediapro en justice »

Selon L’Equipe, Canal + a décidé d’intenter une action en justice contre Mediapro. Le président de la chaîne cryptée, Maxime Saada, juge ‘irréalistes et “discriminatoires” les conditions réclamées par le groupe audiovisuel espagnol pour la distribution de la chaîne Téléfoot.

Canal+ passe à la vitesse supérieure dans le contentieux qui l’oppose à Mediapro. La chaîne cryptée française a décidé de saisir la justice pour obtenir gain de cause dans sa bataille contre le groupe audiovisuel espagnol concernant la distribution de la chaîne Telefoot. “Prenant acte des conditions qui lui sont imposées par le Groupe Mediapro pour la distribution de la chaîne Telefoot, le Groupe Canal+ se voit contraint de saisir le juge judiciaire pour faire cesser l’inégalité de traitement dont il est l’objet et obtenir des conditions de reprise équitables et non discriminatoires“, a déclaré ce vendredi dans un communiqué Maxime Saada, le président de Canal+.

A lire aussi : Barça : la justice donne raison à Lionel Messi

Selon Maxime Saad cité par L’Equipe, Canal+ a déclenché cette action en justice pour tenter de parvenir à ses fins : un deal acceptable pour sa chaîne et ses abonnés. « Notre seul objectif est de faire la lumière sur les conditions des contrats et s’assurer que ce qui nous est proposé est discriminatoire, parce qu’on en est certain. On va voir le juge, pour qu’un tiers et la justice regardent dans quelles conditions est proposée Téléfoot aux autres et vérifier si les conditions sont équitables, transparentes et non-discriminatoires ou si, comme on le pense, c’est tout l’inverse. Je crains qu’ils essayent de nous faire payer les montants qu’ils n’auraient peut-être pas obtenus des autres. Cela, c’est hors de question pour Canal+ ! » Une première audience est prévue le 24 septembre prochain.