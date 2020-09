Mali – Transition politique: voici les premiers engagements du nouveau président

Quelques jours après sa désignation en tant que président de la transition au Mali, le colonel à la retraite Bah Ndaw a prêté serment vendredi 25 septembre 2020. Il a promis de respecter les engagements internationaux et accentuer la lutte contre le terrorisme.

« La transition qui s’ouvre ne remettra en cause aucun engagement international du Mali ni les accords signés par le gouvernement », a assuré Ndaw lors de son discours d’investiture. Cette décision implique donc les engagements du pays vis-à-vis de la France en ce qui concerne sa présence militaire au Mali, alors que la population manifeste pour réclamer leur départ.

Les soldats français et les autres forces étrangères sont présents au Mali pour participer à la lutte contre le terrorisme et aussi la formation aux forces armées maliennes (FAMa). L’ancien ministre de la défense indique également qui s’engage à poursuivre la « guerre sans merci » contre les « forces terroristes et (le) crime organisé ».