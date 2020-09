Mali – Terrorisme: «Nous gagnerons la guerre qui nous est imposée», colonel Assimi Goita

Le colonel Assimi Goita s’est adressé à la nation malienne lundi soir à l’occasion de la fête de l’indépendance du pays. Il a abordé plusieurs sujets-clés, mais s’est attardé sur la situation sécuritaire du pays.

Comme il est de mise au Mali et dans presque tous les pays, le chef de l’Etat s’adresse à ses compatriotes à l’occasion de la fête nationale. Au Mali, c’est le Colonel Goita du CNSP qui assure pour le moment cette fonction. Il a dans ce cadre, prononcé un discours à l’endroit de ses compatriotes leur assurant qu’il allait tout faire pour combattre les terroristes et ramener la paix dans le pays et surtout dans les régions du centre et du nord malien.

A lire aussi: Mali: des militaires 2.0 pour le redressement d’une nation agonisante du fait des politiques

« En 2020 encore, l’insécurité prévaut encore sur une large partie du territoire. Je voudrais vous faire la promesse que nous gagnerons la guerre qui nous est imposée », a-t-il déclaré. « Les mois à venir doivent être des mois de résultats et d’engagements décisifs pour que le Mali recouvre rapidement toute sa sécurité sur tout son territoire », a poursuivi Goïta. Il conclut que « les Forces de défense répondent et répondrons avec vaillance en tout lieu. Plaçons cette fête sous le signe d’un nouveau départ » pour le Mali

Le Mali, tout comme la plupart des pays de l’Afrique de l’ouest, a accédé à son indépendance le 22 septembre 1960 et célèbre mardi, ses 60 années d’indépendance. Avec la transition qui est en train de se mettre en place par la nomination d’un président de la transition Bah Ndaw, les maliens espèrent que le pays recommencera son essor sur de nouvelles bases.