Mali: le gouvernement de transition connu ce mardi

Nommé par le président de la transition, Bah N’Daw, le premier ministre de la transition au Mali, Moctar Ouane, va former son gouvernement ce mardi 29 septembre 2020.

Devenu premier ministre de la transition dimanche 27 septembre 2020, Moctar Ouane a 48 heures pour former son gouvernement. Ainsi, la liste des membres du gouvernement de la transition politique au Mali sera dévoilée ce mardi 29 septembre 2020.

Le nouveau gouvernement doit être une équipe dynamique qui doit combler les attentes des maliens et travailler en synergie pour l’organisation des prochaines élections dans un meilleur délai.

De nos sources, on apprend que les dirigeants de la sous-région s’apprêtent à faire une nouvelle déclaration sur la situation actuelle du Mali. La CEDEAO va notamment dévoiler sa position sur les trois nominations faites aux postes stratégiques de la transition et annoncer la levée ou non de ses sanctions.