Mali: le colonel Goita appelle les maliens à soutenir les forces étrangères

Le Colonel Assimi Goita a appelé les maliens à apporter leurs soutiens aux forces étrangères dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Dans son discours à la nation en prélude aux 60 ans d’indépendance du Mali, le chef du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), a lancé un appel à ses concitoyens. Il leur a demandé de former une « union sacrée » en soutien aux forces nationales. « C’est l’occasion pour moi aujourd’hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu’elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali », a indiqué Goita.

Aussi, le chef de la junte a appelé à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays. « Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires telles que la force Barkhane, la Minusma et la force (européenne) Takuba », a-t-il ajouté. Un appel qui intervient à un moment où la confiance semble complètement perdue entre les forces françaises et la population malienne.

L’année dernière plusieurs centaines de maliens avaient manifesté pour réclamer le départ de la force française Barkhane. Une situation qui a même suscité un sommet entre Emmanuel Macron et les chefs d’Etat du G5 Sahel à Pau en France.