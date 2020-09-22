Mali: le colonel Goita appelle les maliens à soutenir les forces étrangères
Le Colonel Assimi Goita a appelé les maliens à apporter leurs soutiens aux forces étrangères dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Dans son discours à la nation en prélude aux 60 ans d’indépendance du Mali, le chef du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), a lancé un appel à ses concitoyens. Il leur a demandé de former une « union sacrée » en soutien aux forces nationales. « C’est l’occasion pour moi aujourd’hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu’elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali », a indiqué Goita.
A lire aussi: Mali – Terrorisme: «Nous gagnerons la guerre qui nous est imposée», colonel Assimi Goita
Aussi, le chef de la junte a appelé à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays. « Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires telles que la force Barkhane, la Minusma et la force (européenne) Takuba », a-t-il ajouté. Un appel qui intervient à un moment où la confiance semble complètement perdue entre les forces françaises et la population malienne.
L’année dernière plusieurs centaines de maliens avaient manifesté pour réclamer le départ de la force française Barkhane. Une situation qui a même suscité un sommet entre Emmanuel Macron et les chefs d’Etat du G5 Sahel à Pau en France.
C’EST STRATÉGIQUE ! LES PROPOS DU COLONEL ASSIMI GOITA. NOUS SAVONS CONFUSÉMENT QUE C’EST LE CNSP QUI A MIS LES BÂTONS DANS LES ROUES DE LA FRANCE. ÇA C’EST CLAIR ET NET. VOYANT QUE LES CHOSES SE COMPLIQUENT AVEC L’ARRIVÉE DES NOUVEAUX OFFICIERS MILITAIRES DU CNSP ; LA FRANCE A CHANGÉ DE STRATÉGIE EN DEMANDANT DE L’AIDE DE LA CEDEAO ET DE L’ALGÉRIE. LE9 MILITAIRES DU CNSP SAVENT TRÈS BIEN QUE LA FRANCE VEUT COÛTE QUE COÛTE FINIR LES 2 TIERS DE NOTRE TERRITOIRE NATIONAL EN EXPLOITANT ILLÉGALEMENT LES RESSOURCES GÉOLOGIQUES. MAIS DIS DONC NOUS SOMMES PAS DES IVROGNES OU DES MAUDITS.
FAITES UN CONSTAT ; LA MULTIPLICATION DES PRESSIONS DE LA CEDEAO SUR LE MALI. D’AILLEURS DEMAIN LE 23 SEPTEMBRE 2O20 GOODLUCK JONATHAN SERA À BAMAKO POUR NÉGOCIER AVEC LES MILITAIRES (NOUVEAU PRÉSIDENT TRANSITION ET LE CNSP ) POUR UNE SORTIE DE CRISE DE LA FRANCE.
DANS SON ALLOCUTION ; LE COLONEL ASSIMI GOITA A TRÈS BIEN FAIT DE DIRE DE SALUER LA FORCE BARKHANE, LA MINUSMA ET LA FORCE EUROPÉENNE TAKUBA. MAIS C’EST NORMAL DE LEURS RENDRE UN VIBRANT HOMMAGE À CES 3 INSTITUTIONS EXTÉRIEURES QUI SONT VENUES AIDER LE MALI.
DANS LE MONDE ENTIER ; LA FRANCE EST PREMIÈRE EN DIPLOMATIE DANS LE MONDE. AUCUN PAYS DU MONDE NE PEUT SE MESURER À LA FRANCE. PARADOXALEMENT ; CETTE MÊME FRANCE VOIT TRÈS BIEN CE QUI PASSE EN CÔTE D’IVOIRE ET GUINÉE CONAKRY. PRÉSENTEMENT LES 2 CHEFS D’ÉTAT DE CES 2 PAYS SONT ENTRAIN DE VIOLER FLAGRANMMENT LA CONSTITUTION DE LEUR PAYS RESPECTIF. JAMAIS ET JAMAIS ET LA FRANCE ET LA CEDEAO NE FONT AUCUNE PRESSION SUR CES 2 PAYS. TOUT SIMPLEMENT LA FRANCE N’A PAS D’INTÉRÊTS GROSSIERS À HAUTEUR DE SOUHAIT.
OR LE MALI A LES 2 TIERS IMMENSÉMENT RICHES EN RESSOURCES GÉOLOGIQUES. J’EN SUI PERSUADÉ QUE LES NOUVEAUX OFFICIERS MILITAIRES NE VONT PAS LAISSER NOS RICHESSES VIOLÉES GRATUITEMENT. ÇA JAMAIS.
LA FRANCE EST ENTRAIN DE REMUER CIEL ET TERRE POUR QUE L’ALGÉRIE ET LA CEDEAO NE RELÂCHENT PAS LE MALI. LE SOUHAIT RELIGIEUX DE LA FRANCE EST DE METTRE DES POLITICIENS CIVILS À LA TÊTE DU MALI. DONC COMME LE PROBLÈME DE LA TRANSITION EST CLOS ; ALORS LA FRANCE VA VISER APRÈS TRANSITION C’EST À DIRE LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES GENERALES. VOILÀ UN ADAGE DE CHEZ NOUS 《UN LION TRÈS AFFAMÉ QUI EFFECTUE UNE COURSE POURSUITE DERRIÈRE UNE ANTILOPE》. C’EST EXACTEMENT LA MÊME CHOSE 《FRANCE ET MALI》. DONC IMAGINEZ CETTE COURSE POURSUITE. DONC C’EST TRÈS DIFFICILE QUE LA FRANCE NOUS RELÂCHE. SEUL LE BON DIEU POURRA NOUS EN ELOIGNER. AMEN AMEN YARABI.
MERCI LE COLONEL ASSIMI GOITA D’APPELER À L’UNION DERRIÈRE CES 3 INSTITUTIONS : BARKHANE ; MINUSMA ET TAKUBA.
QUE DIEU SAUVE NOTRE MALI. AMEN AMEN YARABI. MERCI BEAUCOUP.