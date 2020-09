Mali : la CEDEAO annonce qu’elle va lever les sanctions imposées au pays

Le colonel Assimi Goita et sa délégation ont réussi à obtenir de la CEDEAO la décision de lever les sanctions imposées au Mali après le Coup d’Etat du 18 août dernier.

“Nous avons été en mesure de réaffirmer les processus sur lesquels ils se sont eux-mêmes mis d’accord”, a déclaré mardi aux journalistes le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui dirige actuellement la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. «Les sanctions qui ont été imposées au Mali seront levées», a-t-il déclaré après la rencontre du bloc avec les chefs militaires.

A lire aussi: Mali: la CEDEAO exige la formation immédiate d’un gouvernement civil

N'oubliez pas de cliquer sur FAVORIS

Le président Ghanéen n’a pas apporté plus de détails sur les propositions faites par la junte pour convaincre les dirigeants ouest africains mais il a été claire en ce qui concerne la mise en œuvre de la levée des sanctions, qui sera dans « quelques jours ». L’ultimatum de la CEDEAO aux militaires pour former un gouvernement de transition arrive à expiration mardi et donc, Goita a dû être suffisamment convainquant pour faire fléchir l’organisation.