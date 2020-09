Mali: l’armée perd plusieurs soldats dans une embuscade au centre-est du pays

Plusieurs soldats des Forces Armées Maliennes, ont perdu la vie dans une nouvelle embuscade au centre-est du pays.

Mardi 29 septembre 2020, une mission d’escorte des FaMa entre Boni et Douentzan en quittant Hombori a été prise en embuscade. Le bilan provisoire suite aux échanges de tirs, fait état de deux (02) morts et six (06) blessés dans le rang de l’armée.

Pour l’heure, aucun bilan officiel n’a été fait sur cette nouvelle attaque. Récemment, une attaque a fait plusieurs mort dans le rang des FaMa: « La mission de patrouille FAMa du poste du G5 Sahel, a fait l’objet d’une attaque terroriste complexe à Boulkessy », avait déclaré le ministère malien de la défense, indiquant qu’au moins trois soldats ont été tués et quatre autres, blessés.