Mali: «…la déclinaison de la feuille de route ira assez vite», le PM Moctar Ouane

Le président malien Bah Ndaw, a tenu une rencontre lundi avec le Premier ministre Moctar Ouane, en présence du vice-président, le colonel Assimi Goita. Le PM a expliqué ce qui a été l’objectif de cette réunion.

« Cette première rencontre était une rencontre d’échange et d’information générale en vue de la prise en charge des questions prioritaires de manière avancée », a déclaré le Premier ministre. (…) « Dès que les ministres seront désignés, la déclinaison de la feuille de route ira assez vite. (…) Nous avons parlé de tout cela de manière à nous assurer de la mise en route rapide, cohérente, harmonisée et efficace de la feuille de route », a ajouté Moctar Ouane.

A lire aussi: Mali: le Président, le Vice-président et le Premier ministre en pleine concertation

Ouane a déjà passé le cap des 48 heures pour former le gouvernement de transition et donc doit pouvoir accélérer les choses pour sortir, dans les prochains jours, une liste de personnalités qui formeront l’équipe qui dirigera la transition de 18 mois. La CEDEAO a, cependant, maintenu les sanctions contre le pays et exige toujours un vice-président civil. Les autorités maliennes ne semblent pas tenir compte de cette exigence.