Mali : désignation de Bah Ndaw, une décision unilatérale des militaires selon le M5-RPF

Le CNSP a nommé l’ex militaire Bah Ndaw comme président de la transition au Mali après plusieurs semaines de tractations. Cependant, le mouvement populaire du M5 indique ne pas avoir été consulté par les militaires avant de nommé les dirigeants de la transition.

Selon un responsable du M5-RPF au Mali, le mouvement n’a pas été associé à la désignation de l’ancien ministre de la défense Bah Ndaw, en tant que président de la transition. Selon le responsable, le CNSP a invité le leader moral du mouvement, l’Imam Mahmoud Dicko en tant que personne ressource, mais il a été mis devant les faits.

Les membres du comité n’ont guère eu le choix: la junte est arrivée dans la salle avec les deux noms et le comité a “pris acte”, ont rapporté des participants. Le comité s’est prononcé sous la pression des voisins du Mali qui réclament depuis le début un retour rapide à l’ordre constitutionnel et la nomination dans les meilleurs délais d’un président et d’un Premier ministre civils.

Pour le M5 il s’agit donc d’une décision unilatérale des militaires qui ne les engagerait pas. Cette position du mouvement du 5 juin pourrait rendre délicate la situation du nouvel homme fort désigné car, si le peuple ne l’accepte pas, il ne bénéficierait d’aucune base solide pour mener à bien l’objectif de la transition. Pour le moment la CEDEAO n’a pas encore réagi.