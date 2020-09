Mali : Ba N’Daw, l’ex ministre de la défense, désigné président de la transition

Ba N’Daw, l’ancien ministre de la défense du mali a été désigné président de la transition du pays après de longues discussions, a indiqué le CNSP dans un tweet.

« Le collège mis en place pour la désignation des personnalités devant conduire la transition, après délibération a désigné : Monsieur Bah NDAW, Président de la transition; Colonel Assimi GOITA, Vice-président », indique le tweet du Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Ancien officier de l’armée de l’aire malienne et ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants du pays, Ba N’daw sera désormais chargé de conduire le pays jusqu’aux prochaines élections. Il sera secondé par le colonel Assimi Goita qui était, jusque-là, l’homme fort du Mali. Ba Ndao a été formé dans l’ex-Union soviétique et est diplômé de l’école de guerre de Paris.