“Ma mère était du Bénin”: Davido évoque la mort de sa mère, Veronica Adeleke

Dans une interview avec Ebuka sur Bounce Radio, Davido est revenu sur les circonstances du décès prématuré de sa mère, Veronica Adeleke. La star nigériane confie avoir perdu sa maman le jour de l’anniversaire de son père.

Star de l’Afropop et fils de milliardaire, Davido n’a pas connu que des jours heureux dans sa vie. Le chanteur nigérian a passé son enfance à Alabama aux Etats-Unis où il a été l’objet de moquerie par ses camarades à cause de la couleur de sa peau. L’artiste était aussi confronté au début de sa carrière au refus catégorique de son père qui voulait qu’il embrasse une carrière dans l’administration des affaires. Ce qui l’obligeait à fuir de la maison pendant des jours pour vivre sa passion.

Mais tout ça n’était rien comparé à la douleur qu’il a ressenti à la perte de sa mère alors qu’il n’avait que 11 ans. Sujette à de récurrentes maladies, Veronica Adeleke est décédée d’une crise cardiaque à l’âge de 40 ans. «J’avais entre 10 et 11 ans lorsqu’elle est décédée. Elle est morte le jour de l’anniversaire de mon père. Honnêtement, c’était juste un arrêt cardiaque. Même si cela devait arriver, je ne l’aurais pas su car j’avais environ 10 ou 11 ans. Elle n’était pas vraiment malade. Elle tombait malade de temps en temps mais ce n’était rien de grave“, a confié Davido au bord des larmes sur Bounce Radio.

Le chanteur de “FEM” a déclaré que si sa mère était encore en vie, il lui aurait donné toutes les richesses de cette terre. «Une chose que je souhaite toujours, c’est qu’elle aurait dû être en vie. Je lui aurais acheté beaucoup de diamants et de maisons mais elle savait que j’allais être génial. Chaque dimanche, il y avait toujours une fête. Ma mère était du Bénin. Je pense que je ressemble plus à ma mère; J’ai hérité de son agilité. Elle a aidé tellement de gens qu’à ce jour, je vais dans certains endroits et les gens me disaient ce que ma mère faisait pour eux“, a-t-il ajouté.