Lutte contre le 3e mandat de Ouattara: Guillaume Soro tisse des liens avec Affi N’Guessan

Une délégation du mouvement GPS de Guillaume Soro a rencontré lundi, le candidat en lice pour la présidentielle en Côte d’Ivoire, Affi N’Guessan. Au menu des échanges, la stratégie à adopter pour bloquer un troisième mandat du président sortant, Alassane Ouattara.

Ejecté de la course à l’élection présidentielle par le conseil constitutionnel ivoirien, Guillaume Soro ne compte pas rester à l’écart. Le leader du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) a dépêché une délégation chez le président du Front Populaire Ivoirien (FPI), Affi N’Guessan, lundi 21 septembre 2020. Des informations parvenues à notre rédaction, on retient que les deux parties veulent fédérer leurs efforts pour faire bloc à une nouvelle réélection du président sortant, Alassane Ouattara.

« Nous sommes venus rencontrer le premier ministre Pascal Affi Nguessan à la demande du président Guillaume Kigbafori Soro. Nous avons eu une très bonne séance de travail, très enrichissante. », confie la coordinatrice de GPS à sa sortie d’audience.

L’idée de s’unir au sein de l’opposition a été lancée la semaine dernière par l’ancien président du parlement ivoirien Guillaume Soro. Recalé de la course à la présidentielle pour son absence sur la liste électorale et sa condamnation à 20 ans de prison, Guillaume Soro, qui est actuellement en exil à Paris, pense que la meilleure option est de mettre en place, un font tous contre Ouattara au sein de l’opposition. De sources concordantes, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont tous favorables à cette idée.