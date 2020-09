L’UE prie le Nigéria de lever ses restrictions de vols imposées à Air France, KLM et Lufthansa

L’Union Européenne a prié le gouvernement nigérian de lever ses restrictions de vols imposées aux compagnies aériennes Air France, KLM et Lufthansa.

Vendredi 18 septembre 2020, l’Union Européenne a demandé au Nigéria de reconsidérer ses restrictions de vols imposées aux compagnies aériennes Air France, KLM et Lufthansa. Dans sa requête formulée auprès de l’Etat nigérian, Ketil Karlsene, le chef de la délégation de l’UE au Nigéria et à la CEDEAO, a déclaré que « la disponibilité des vols de l’Europe vers le Nigéria et vice versa est très importante… nous avons appelé nos partenaires du côté nigérian à reconsidérer la possibilité d’avoir à nouveau quelques-uns des plus gros transporteurs en provenance d’Europe vers le Nigéria ».

« Nous avons bon espoir qu’à la suite de cette discussion, nous serions en mesure de franchir une nouvelle étape dans le sens de la normalisation de la disponibilité des vols avec l’Europe et, bien entendu, nous serons prêts à fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre votre décision en ce sens », a-t-il ajouté.

Pour répondre à cette déclaration, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a déclaré que le Nigéria a pris acte de la doléance de l’Union Européenne et va examiner l’évaluation qu’il donnera aux compagnies européennes et d’autres qui entreront dans son espace aérien.