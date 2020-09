Liverpool-Arsenal : les Reds s’offrent le derby de la 3è journée

Grâce à un Sadio Mané, buteur, Liverpool a pris le dessus sur Arsenal (3-1) ce lundi soir à Anfield pour le choc de la troisième journée de Premier League. Une belle prestation des Reds qui s’offrent leur troisième victoire de la saison.

Et de trois pour Liverpool. Tombeurs de Chelsea (2-0) il y a une semaine, les Reds ont encore assuré une victoire précieuse dans la course au titre. En réception d’Arsenal ce lundi soir en troisième journée de Premier League, les poulains de Jurgen Klopp se sont imposés sur le score de 3-1. Mené au score, les champions d’Angleterre ont parfaitement réagi en obligeant Leno à aller chercher la balle par trois fois dans ses propres filets.

D’abord par Sadio Mané qui a sèchement répondu à l’ouverture du score par Alexandre Lacazette. L’attaquant sénégalais, double buteur face aux Blues lors de la deuxième journée, prouve qu’il est très en forme cette saison. Coupable sur le but des Gunners, Robertson s’est racheté en marquant le deuxième but des Reds un peu après la demi-heure de jeu. Et comme pour clore la soirée en beauté, la nouvelle recrue de Klopp, Diogo Jota, a signé la dernière réalisation des Liverpuldiens en fin de rencontre. Score finale: 3-1.

Avec cette victoire méritée, Liverpool rejoint Leicester City et Everton en tête du classement. La course pour la défense du titre semble bien lancer.