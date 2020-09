Liga J3 : Sergio Ramos offre la victoire au Real Madrid à Betis, Emerson la poisse ?

Le Real Madrid a obtenu sa première victoire de la saison sur le terrain du Betis (2-3)grâce à un dernier but sur penalty de Sergio Ramos. Dominé 2-1 à la pause les Meringues ont réussi à renverser la vapeur grâce à la malchance de Emerson.

Après le match nul et vierge (0-0) contre Real Sociedad à l’occasion de la J-2, les supporters attendaient mieux de la formation de Zinedine Zidane (1 match en moins) ce samedi 26 septembre. Au stade Benito Villamarín (Seville), tout a bien débuté pour le Real avec l’ouverture du score à la 14e (Valverde) sur une passe de Benzema. Mais les Andalous vont se montrer plus dangereux à domicile. Ils réussissent en l’espace de trois minutes à inscrire deux buts (35e Mandi; 37e Carvalho). Le Real a fait le dos rond et va donc à la pause avec un but de retard.

Emerson la poisse ?

Au retour des vestiaires, les poulains de Zinedine Zidane vont opté pour l’attaque et imposent leur rythme au jeu. Ceci avec les apparitions de Modric et Isco. A la 48e minute, la Maison Blanche sur un but contre son camp (CSC) de Emerson revient dans la partie (2-2). En outre à la 67e, les Verts vont être réduits à 10. Encore Emerson, comme s’il était la malchance de l’équipe a pris un rouge direct. Le défenseur a annihilé une action offensive ( en position de dernier défenseur) d’un attaquant du Real en lui accrochant le pied à l’entrée de la surface.

Un penalty libérateur

Malgré la domination (60%40, 2e partie), le Real était loin de sa première victoire. Car les Andalous tenaient à arracher ne ce reste le match à score de parité (2-2). Mais les actions sur le but de Robles se multipliaient au point où le Real a obtenu un penalty, après 80 minutes de jeu. Bengoetxea, l’arbitre consulte la Var et confirme sa décision. Sergio Ramos, le maître dans l’exercice prend ses responsabilités et illumine le stade d’une superbe Panenka. Un but libérateur qui permet au Real de s’offrir ses trois premiers points de la saison.

Zidane ‘Les trois points sont le plus important ‘

Pour sa 100e victoire en tant qu’entraîneur du Real, le technicien français est très heureux, mais fait savoir à la presse que le plus important c’est la victoire. “Nous avons joué un match compliqué. Les joueurs ont tout donné face à un adversaire qui a gagné ses deux premiers matches. Les trois points sont le plus important. C’est notre deuxième affiche et nous savons qu’ils nous reste encore des matches, donc nous pouvons encore nous améliorer.“, peut lire sur les réseaux sociaux du club Madrilène au terme du match.

Après trois journées, le Real à 4 points avec un match en retard et se classe 5e. Cependant, son éternel rival le FC Barcelone démarre sa saison ce dimanche à 20h contre Villarreal, avec deux matches en retard.