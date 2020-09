Libye: démission du Premier ministre du GNA Fayez Al-Sarraj

Le Premier ministre du gouvernement d’accord national (GNA) libyen basé à Tripoli, Fayez Al-Sarraj, a annoncé son intention de démissionner d’ici la fin octobre dans un discours prononcé mercredi à la télévision d’Etat, rapporte Arab News.

“Je déclare mon désir sincère de remettre mes fonctions à la prochaine autorité exécutive au plus tard fin octobre”, a-t-il déclaré. “Espérons que le comité de dialogue achèvera ses travaux et choisira un nouveau conseil présidentiel et un nouveau premier ministre”, a-t-il ajouté. Al-Sarraj est à la tête du gouvernement d’accord national, basé à Tripoli, tandis que l’est de la Libye et une grande partie du sud sont contrôlés par une administration rivale.

Il dirige le GNA depuis sa création en 2015 à la suite d’un accord politique soutenu par l’ONU visant à unir et à stabiliser la Libye après le chaos qui a suivi le soulèvement de 2011 qui a évincé Mouammar Kadhafi. Sa démission pourrait ajouter à l’incertitude politique à Tripoli ou même aux luttes intestines entre les factions rivales de la coalition qui domine l’ouest de la Libye.