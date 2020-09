Liban: démission du tout nouveau Premier ministre Mustapha Adib

Le nouveau Premier ministre libanais, Mustapha Adib, a démissionné, après l’échec des efforts pour former un nouveau gouvernement, rapporte RT.

Il n’a même pas eu le temps de former un gouvernement que le tout nouveau Premier ministre du Liban démissionne. Mustapha Adib a annoncé samedi, qu’il quittait son poste de PM, après une rencontre avec le président, Michel Aoun.

Selon Adib, sa démission était due au fait qu’il n’était pas en mesure de remplir la «tâche de former le gouvernement». Plus d’un mois après sa nomination à ce poste, il a passé tout le temps à chercher à former un gouvernement non partisan. Mais il s’est heurté à d’innombrables obstacles, y compris un débat féroce sur le parti qui contrôlerait le ministère des Finances.