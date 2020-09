Les Etats-Unis annoncent l’interdiction de TikTok et WeChat sur leur territoire

Les Etats-Unis annoncent que dès dimanche, les réseaux sociaux chinois, TikTok et WeChat, seront interdits de téléchargement et d’utilisation dans le pays, rapporte l’AP.

Invoquant des raisons de sécurité nationale et de confidentialité des données, les autorités américaines ont annoncé une interdiction totale d’utilisation de TikTok et WeChat, deux applications de réseaux sociaux chinoises. Cependant, selon le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, cité par AP, l’accès à l’application TikTok serait possible si certaines mesures de protection étaient mises en place.

«Sous la direction du président, nous avons pris des mesures importantes pour lutter contre la collecte malveillante par la Chine de données personnelles de citoyens américains, tout en faisant la promotion de nos valeurs nationales, de nos normes démocratiques fondées sur des règles et de l’application agressive des lois et règlements américains», a déclaré Ross dans un document préparé.

La décision du gouvernement soulève également des questions sur le récent accord du géant californien de la technologie Oracle pour reprendre les opérations américaines de TikTok, une exigence de l’administration Trump pour que l’application continue à fonctionner aux États-Unis. Cela intervient également alors que les Etats-Unis se sont lancés dans une guerre commerciale avec la Chine.