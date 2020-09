“Les amis, on ne les dénigre pas; les traitres, on les dénonce”, Candide Azannaï

Le président du parti Restaurer l’Espoir, Candide AzannaI, reste droit dans ses bottes, sur les accusations qu’il a portées sur son partenaire de la résistance, Basile Ahossi.

Accusé par ses fans de vouloir dénigrer ses compagnons de lutte, le philosophe martèle qu’il ne dénigre personne, mais qu’il dénonce. Selon lui, la question que les béninois doivent se poser est de savoir si les dénonciations faites sont fondées ou non.

A en croire l’ex-ministre délégué chargé de la défense nationale, il suffira que l’honorable Léon Basile Ahossi apporte des réponses à ses trois questions et le débat sera clos.

Et parlant de question, le ministre Candide Azannaï voudrait que l’ex-député de l’Union fait la Nation dise s’il n’a pas soutenu le parti Union Progressiste lors des communales passées alors qu’il était membre de la résistance. S’il n’a pas appelé à voter pour l’Union progressiste et enfin s’il n’a pas financé ce parti proche du pouvoir au cours de cette élection.

Selon le numéro 1 du parti Restaurer l’Espoir, il ne sera plus question d’épargner des gens qui disent être de la Résistance mais qui dans la réalité sont assis sur deux chaises.

” Je n’emploie pas le terme « ami » comme un générique passe partout. Les amis, on ne les dénigre pas. Les traîtres, on les dénonce“, martèle-t-il à ceux qui l’accuse de dénigrer son propre ami.

A en croire Candide Azannaï, dans une résistance, il faut avoir le courage de se libérer de ceux sur qui on est pas sûr de compter.

“Dans une bataille politique de Résistance, les 5e colonnes, on s’en débarrasse. Les assis entre deux chaises, on les livre au Peuple.”, laisse-t-il entendre

Ceux qui anéantissent les efforts méthodiques de la Résistance ne sont pas des amis mais des peaux de banane

Le président du parti Restaurer l’Espoir se dit être outré que des gens qui ont constamment manifesté leur instabilité dans la lutte de la résistance soient amenés à traiter de taupe celui qui est resté constant.

Est-ce de la politique qu’un opposant fasse clandestinement campagne contre l’opposition, soutient la rupture et aller voter UP et BR et Fcbe- YAROU, tout cela en finançant même les mots adverses et dans le même temps se dire résistant? Se demande-t-il.

Selon le président du parti Restaurer l’Espoir, ceux qui agissent de la sorte ne sont pas des amis, mais des peaux de banane.