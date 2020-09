League Cup: Tottenham sort Chelsea de la compétition

Malgré l’ouverture du score de Timo Werner qui marque son premier but de la saison, Chelsea s’est incliné face à Tottenham (1-1, 5-4 tab) ce soir en huitième de finale de la League Cup. Une défaite qui sonne la fin de l’aventure des Blues dans la compétition.

Début de saison difficile pour Chelsea. Sèchement battus par Liverpool (2-0) dimanche dernier en champion, les Blues viennent d’encaisser leur deuxième défaite de la saison. Face à Tottenham ce soir en huitième de finale de la League Cup, les poulains de Franck Lampard se sont inclinés lors de la séance des tirs au but.

TOTTENHAM 1-1 CHELSEA

Tirs au but : 5-4



Tottenham vient à bout de Chelsea et rallie les quarts de finale de la League Cup. pic.twitter.com/pGWrbJj7TY — Actu Foot (@ActuFoot_) September 29, 2020

Séduisant surtout en première période, les Londoniens ont produit un jeu parfait couronné par l’ouverture du score par Timo Werner. L’international allemand, recruté cet été en provenance de Bayern, a profité d’une grosse bourde de l’ancien madrilène Sergio Reguilon pour inscrire son premier but de la saison. Mais les Spurs vont insister et égaliser à 7 minutes du terme par l’entremise de Lamela. Ce dernier profitait d’un service de Reguilon, passeur décisif sur le coup et toujours aussi à cœur de se racheter, pour égaliser du gauche.

Plus rien n’était marqué avant la fin du temps additionnel et les deux équipes allaient s’affronter à la fruste loterie des tirs au but. Et à ce jeu, ce sont les Spurs qui ont été les plus chanceux. Chelsea et son armada constituée à prix d’or au dernier mercato est déjà éliminé de la League Cup.