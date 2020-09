League Cup : Compos probables de Tottenham-Chelsea

Tottenham et Chelsea s’affrontent ce mardi soir en huitième de finale de la League Cup. Un choc entre deux favoris pour le titre, dont le vainqueur accédera directement en quart.

Contraint au nul (3-3) ce weekend par West Brom Albion en Premier League, Chlesea va tenter de se reprendre ce soir en Coupe de la Ligue. Les Blues défient ce soir Tottenham en huitième de finale. Les poulains de Franck Lampard sont plutôt en forme dans cette compétition où ils sortent d’une large victoire face à Barnsley (6-0) en 16è de finale.

Pour ce match, le club londonien devrait faire tourner son effectif. Thiago Silva ne devrait ainsi pas débuter en défense centrale tandis qu’Olivier Giroud est lui pressenti pour démarrer en pointe. Transféré la semaine dernière, Edouard Mendy devrait faire son baptême de feu ce soir. César Azpilicueta à droite et Kurt Zouma en défense centrale sont pressentis pour démarrer la rencontre. N’Golo Kanté devrait lui rester sur le banc.

Côté Tottenham, Sergio Reguilon, arrivé il y a quelques jours en provenance du Real Madrid, devrait faire ses débuts au poste de latéral gauche. Au milieu, on pourrait retrouver un duo 100% français composé de Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele. Son Heung-min s’est lui blessé face aux Magpies et n’est pas disponible. Il est attendu que Mourinho préserve aussi Harry Kane ce soir.

Voici les compos probables des deux équipes:

La compo probable de Tottenham : Hart – Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon – Sissoko, Ndombele – Lamela, Alli, Sessegnon – Bergwijn

La compo probable de Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell – Jorginho, Kovacic – Hudson-Odoi, Barkley, Mount – Giroud