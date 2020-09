Le Soudan négocie son retrait de la liste des pays soutenant le terrorisme

Depuis lundi, le Soudan a entamé des discussions à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, avec des responsables émiratis et américains pour son retrait des pays qui soutiennent le terrorisme.

Une délégation soudanaise présidée par le chef du Conseil souverain au pouvoir au Soudan, le général Abdel-Fattah al-Burhan, est à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis depuis le lundi 21 septembre 2020. La délégation a entamé des discussions avec les responsables émiratis et américains, pour « la suppression du Soudan de la liste des Etats soutenant le terrorisme, le soutien aux autorités de transition et l’annulation des dettes américaines ».

De nos sources, ont apprend qu’un éventuel accord entre le Soudan et l’Israël serait également sur la table des discussions sous l’égide des Etats-Unis. Selon le site américain Axios, le Soudan demande « plus de 3 milliards de dollars d’aide humanitaire et d’aide budgétaire directe » en échange d’un accord avec Israël.

Le Soudan fait face à une énorme crise économique et l’inscription du pays sur la liste des Etats parrainant le terrorisme (SSTL) par les Etats-Unis, constitue un des obstacles à l’allégement potentiel de la dette, notamment à travers une admission à l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE).